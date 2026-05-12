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Terremoti

Terremoto di magnitudo 2.0 del 12-05-2026 ore 04:13:29 a 2 km a nord diW Fontecchio (AQ)

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Nuovo evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 2 km a nord diW Fontecchio (In provincia di L’Aquila), il12-05-2026 04:13:29 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.2422, 13.5933 ad una profondità di 8 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 20 Km a sud-est di L’Aquila (69753 abitanti) 47 Km a sud di Teramo (54892 abitanti) 49 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 55 Km a sud-ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 57 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 72 Km a est di Tivoli (56533 abitanti) 76 Km a est di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 85 Km a est di Terni (111501 abitanti) 91 Km a nord di Velletri (53303 abitanti) 99 Km a est di Roma (2864731 abitanti)

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino sismico diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato il contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet dell’INGV, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla scossa sismica rilevata. Fonte della nota riportata: terremoti.ingv.it

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