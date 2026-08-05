Terremoto di magnitudo 2.3 del 05-08-2026 ore 13:13:52 a 7 km a sud diW Crognaleto (TE)

Scossa sismica rilevata in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 7 km a sud diW Crognaleto (In provincia di Teramo), il05-08-2026 13:13:52 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.5008, 13.4295 ad una profondità di 15 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 17 Km a nord di L’Aquila (69753 abitanti) 29 Km a sud-ovest di Teramo (54892 abitanti) 59 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 63 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 64 Km a est di Terni (111501 abitanti) 65 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 78 Km a sud-est di Foligno (57155 abitanti) 79 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 80 Km a nord di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio informativo INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato il contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it