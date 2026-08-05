Terremoto di magnitudo 2.1 del 05-08-2026 ore 01:08:58 a 6 km a sud diW Crognaleto (TE)

Evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV attraverso la propria rete di sensori.Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 6 km a sud diW Crognaleto (In provincia di Teramo), il05-08-2026 01:08:58 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.5147, 13.4312 ad una profondità di 16 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 18 Km a nord di L’Aquila (69753 abitanti) 28 Km a sud-ovest di Teramo (54892 abitanti) 59 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 63 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 64 Km a est di Terni (111501 abitanti) 65 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 77 Km a sud-est di Foligno (57155 abitanti) 80 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 81 Km a nord di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

Il bollettino sismico riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto, e’ stato divulgato, alle ore 00, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it