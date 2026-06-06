Terremoto di magnitudo 2.1 del 06-06-2026 ore 18:31:15 a 4 km a sud diE Opi (AQ)

Nuovo evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 4 km a sud diE Opi (In provincia di L’Aquila), il06-06-2026 18:31:15 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 41.7447, 13.8558 ad una profondità di 13 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 72 Km a sud-ovest di Chieti (51815 abitanti) 77 Km a sud-est di L’Aquila (69753 abitanti) 84 Km a nordW di Caserta (76326 abitanti) 85 Km a est di Latina (125985 abitanti) 85 Km a sud-ovest di Pescara (121014 abitanti) 89 Km a sud di Montesilvano (53738 abitanti) 90 Km a est di Velletri (53303 abitanti) 91 Km a nordW di Aversa (53047 abitanti) 91 Km a est di Tivoli (56533 abitanti) 95 Km a nordW di Giugliano in Campania (122974 abitanti) 98 Km a est di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 98 Km a nord di Marano di Napoli (59874 abitanti) 99 Km a nordW di Acerra (59573 abitanti) 99 Km a nordW di Afragola (65057 abitanti) 100 Km a nordW di Casoria (77642 abitanti)

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino sismico diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato il contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, mediante il sito internet dell’INGV, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla scossa sismica rilevata. Fonte della nota riportata: terremoti.ingv.it