Terremoto di magnitudo 2.2 del 28-03-2026 ore 18:29:12 a 5 km a est di Avezzano (AQ)

Evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV attraverso la propria rete di sensori.Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 5 km a est di Avezzano (In provincia di L’Aquila), il28-03-2026 18:29:12 (UTC +01:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.0383, 13.4822 ad una profondità di 10 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 36 Km a sud di L’Aquila (69753 abitanti) 57 Km a est di Tivoli (56533 abitanti) 63 Km a est di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 66 Km a sud-ovest di Chieti (51815 abitanti) 70 Km a nord di Velletri (53303 abitanti) 72 Km a sud di Teramo (54892 abitanti) 76 Km a sud-ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 77 Km a sud-ovest di Pescara (121014 abitanti) 79 Km a nord di Latina (125985 abitanti) 84 Km a est di Roma (2864731 abitanti) 85 Km a nord di Aprilia (73446 abitanti) 90 Km a sud-est di Terni (111501 abitanti) 91 Km a est di Pomezia (62966 abitanti) 96 Km a nord di Anzio (54211 abitanti)

Il bollettino sismico riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il bollettino sismico, qui riportato secondo il testo del comunicato diffuso, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it