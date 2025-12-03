Terremoto di magnitudo 2.3 del 03-12-2025 ore 19:57:32 a 2 km a sud diW Lecce nei Marsi (AQ)

Nuova scossa sismica rilevata in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaUn terremoto di magnitudo ML 2.3 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 2 km a sud diW Lecce nei Marsi (In provincia di L’Aquila), il03-12-2025 19:57:32 (UTC +01:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 41.9217, 13.6748 ad una profondità di 16 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 53 Km a sud-est di L’Aquila (69753 abitanti) 63 Km a sud-ovest di Chieti (51815 abitanti) 73 Km a est di Tivoli (56533 abitanti) 75 Km a sud-ovest di Pescara (121014 abitanti) 77 Km a sud-ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 79 Km a est di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 79 Km a est di Velletri (53303 abitanti) 81 Km a nord di Latina (125985 abitanti) 82 Km a sud di Teramo (54892 abitanti) 93 Km a est di Aprilia (73446 abitanti) 99 Km a est di Roma (2864731 abitanti)

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino sismico diramato, oggi, dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato il contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, mediante il sito internet dell’INGV, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla scossa sismica rilevata. Fonte della nota riportata: terremoti.ingv.it