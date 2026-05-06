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Terremoti

Terremoto di magnitudo 2.4 del 06-05-2026 ore 09:40:45 a 2 km a sud diE Cagnano Amiterno (AQ)

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Nuova scossa sismica rilevata in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaUn terremoto di magnitudo ML 2.4 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 2 km a sud diE Cagnano Amiterno (In provincia di L’Aquila), il06-05-2026 09:40:45 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.4462, 13.2428 ad una profondità di 12 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 17 Km a nordW di L’Aquila (69753 abitanti) 45 Km a sud-ovest di Teramo (54892 abitanti) 51 Km a est di Terni (111501 abitanti) 65 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 65 Km a nord di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 72 Km a sud-est di Foligno (57155 abitanti) 75 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 77 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 80 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 88 Km a nord di Roma (2864731 abitanti) 93 Km a nord di Velletri (53303 abitanti) 93 Km a est di Viterbo (67173 abitanti)

Il bollettino sismico riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio informativo INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it

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