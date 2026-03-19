Terremoto di magnitudo 2.4 del 19-03-2026 ore 18:55:07 a 2 km a est di Barete (AQ)

Nuovo evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 2 km a est di Barete (In provincia di L’Aquila), il19-03-2026 18:55:07 (UTC +01:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.4567, 13.3002 ad una profondità di 13 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 14 Km a nordW di L’Aquila (69753 abitanti) 40 Km a sud-ovest di Teramo (54892 abitanti) 55 Km a est di Terni (111501 abitanti) 69 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 69 Km a nord di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 70 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 72 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 74 Km a sud-est di Foligno (57155 abitanti) 75 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 92 Km a nord di Roma (2864731 abitanti) 96 Km a nord di Velletri (53303 abitanti) 98 Km a est di Viterbo (67173 abitanti)

Il bollettino sismico riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it