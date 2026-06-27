Terremoto di magnitudo 2.4 del 26-06-2026 ore 21:41:36 a 4 km a sud di Avezzano (AQ)

Scossa sismica rilevata in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 4 km a sud di Avezzano (In provincia di L’Aquila), il26-06-2026 21:41:36 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 41.9997, 13.4398 ad una profondità di 10 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 39 Km a sud di L’Aquila (69753 abitanti) 53 Km a est di Tivoli (56533 abitanti) 59 Km a est di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 65 Km a nord di Velletri (53303 abitanti) 72 Km a sud-ovest di Chieti (51815 abitanti) 74 Km a nord di Latina (125985 abitanti) 77 Km a sud di Teramo (54892 abitanti) 80 Km a nord di Aprilia (73446 abitanti) 80 Km a est di Roma (2864731 abitanti) 82 Km a sud-ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 82 Km a sud-ovest di Pescara (121014 abitanti) 86 Km a est di Pomezia (62966 abitanti) 90 Km a sud-est di Terni (111501 abitanti) 91 Km a nord di Anzio (54211 abitanti)

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato il contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 01, mediante il sito internet dell’INGV, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla scossa sismica rilevata. Fonte della nota riportata: terremoti.ingv.it