Terremoto di magnitudo 2.4 del 30-06-2026 ore 09:25:34 a 2 km ad ovest di Campotosto (AQ)

Scossa sismica rilevata in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 2 km ad ovest di Campotosto (In provincia di L’Aquila), il30-06-2026 09:25:34 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.5673, 13.3442 ad una profondità di 14 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 24 Km a nord di L’Aquila (69753 abitanti) 31 Km ad ovest di Teramo (54892 abitanti) 57 Km a est di Terni (111501 abitanti) 66 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 68 Km a sud-est di Foligno (57155 abitanti) 72 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 72 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 81 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 81 Km a nord di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 98 Km a sud-est di Perugia (166134 abitanti)

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il bollettino sismico, qui riportato secondo il testo del comunicato diffuso, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it