Terremoto di magnitudo 2.6 del 27-11-2025 ore 13:20:51 a 3 km ad ovest di Rocca di Cambio (AQ)

Nuova scossa sismica rilevata in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaUn terremoto di magnitudo ML 2.6 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 3 km ad ovest di Rocca di Cambio (In provincia di L’Aquila), il27-11-2025 13:20:51 (UTC +01:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.2367, 13.4563 ad una profondità di 10 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 14 Km a sud-est di L’Aquila (69753 abitanti) 51 Km a sud-ovest di Teramo (54892 abitanti) 60 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 62 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 65 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 66 Km a est di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 67 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 76 Km a est di Terni (111501 abitanti) 83 Km a nord di Velletri (53303 abitanti) 89 Km a est di Roma (2864731 abitanti) 97 Km a nord di Latina (125985 abitanti) 98 Km a nord di Aprilia (73446 abitanti)

Fonte della nota riportata: terremoti.ingv.it