Terremoto di magnitudo 3.1 del 16-06-2026 ore 04:34:15 a 4 km a nord di Barete (AQ)

Nuovo evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 4 km a nord di Barete (In provincia di L’Aquila), il16-06-2026 04:34:15 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 42.4843, 13.2737 ad una profondità di 15 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 18 Km a nordW di L’Aquila (69753 abitanti) 40 Km ad ovest di Teramo (54892 abitanti) 52 Km a est di Terni (111501 abitanti) 70 Km a nord di Tivoli (56533 abitanti) 70 Km a sud-est di Foligno (57155 abitanti) 70 Km a nord di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 72 Km ad ovest di Montesilvano (53738 abitanti) 75 Km ad ovest di Chieti (51815 abitanti) 77 Km ad ovest di Pescara (121014 abitanti) 92 Km a nord di Roma (2864731 abitanti) 96 Km a est di Viterbo (67173 abitanti) 98 Km a nord di Velletri (53303 abitanti)

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato il contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web dell’INGV, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: aterremoti.ingv.it