Vasto, Bando per il sostegno alle famiglie. Domande da inviare entro il 30 dicembre 2024

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:È stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso ai benefici economici previsti dal Piano regionale integrato di interventi a favore della famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. Il bando prevede tre principali aree di intervento – riporta testualmente l’articolo online. Buoni Servizio: contributi economici destinati a famiglie in condizioni di fragilità socio-economica per l’acquisto di servizi educativi, assistenziali e di supporto familiare, inclusi asili nido, babysitter e cura di anziani sostenuti nel 2023 (per i minori l’età è da considerarsi fino a 14 anni, o 18 in caso di disabilità). L’importo erogabile è fino a € 500,00 per famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. Buoni Fornitura: è previsto un sostegno fino a € 500,00 per famiglia per l’acquisto di beni di prima necessità e rimborso utenze (dal 1/11/2022 al 31/12/2023). Bonus Nuovi Nati: contributo economico per le famiglie che hanno avuto una nascita, adozione o affidamento preadottivo entro il 31 dicembre 2023. Le famiglie che già ricevono l’assegno di natalità regionale sono escluse – si apprende dalla nota stampa. Possono presentare domanda le famiglie residenti nei Comuni del distretto sociale Vastese (Vasto, San Salvo, Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina, Torino di Sangro) che rispettano i requisiti previsti dal bando, tra cui un ISEE 2023 pari o inferiore a 14.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. Le domande, complete della documentazione richiesta, devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 30 dicembre 2024 tramite PEC all’indirizzo comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. vasto@legalmail.it o al protocollo del Comune di Vasto – recita il testo pubblicato online. La pubblicazione delle graduatorie avverrà sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Vasto (www.comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it), che farà fede per tutti gli effetti di legge – si apprende dalla nota stampa. Per ulteriori dettagli sul bando, modalità di partecipazione e documentazione necessaria, si invita a consultare l’Avviso pubblico disponibile sul sito del Comune (https://comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. vasto – recita il testo pubblicato online. ch.it/it/news/bando-per-il-sostegno-alle-famiglie-domande-da-inviare-entro-il-30-dicembre-2024) o a contattare l’Ufficio Servizi sociali per ulteriori chiarimenti.«Con questo Avviso pubblico, vogliamo ribadire il nostro impegno nel sostenere le famiglie e le persone in situazioni di difficoltà. Grazie alle risorse messe a disposizione, possiamo offrire contributi economici mirati per servizi essenziali, beni di prima necessità e sostegno alla natalità», dichiara il sindaco Francesco Menna – viene evidenziato sul sito web. «Ringrazio l’Ufficio Servizi sociali per il prezioso lavoro svolto ed invito tutti i cittadini che ne hanno i requisiti ad informarsi sulla misura ed a presentare domanda entro il 30 dicembre 2024, consultando attentamente l’Avviso per scegliere la misura più adatta alle proprie esigenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso una città più solidale e vicina ai bisogni di chi vive situazioni di fragilità», aggiunge l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco – SCORRERE VERSO IL FONDO PER SCARICARE GLI ALLEGATI

