𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐬𝐮 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐨𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Grande successo del convegno โ€œFarmacovigilanza come strumento di appropriatezza prescrittivaโ€ in corso stamattina nella sala convegni del secondo lotto dellโ€™ospedale di Teramo โ€“ Il convegno, i cui responsabili scientifici sono Ilenia Senesi, direttore della Uoc Servizio Farmaceutico Territoriale e Valerio Profeta, direttore del Dipartimento Assistenza Sanitaria Territoriale della Asl di Teramo, coinvolge diversi attori determinanti nella gestione efficiente del sistema sanitario โ€“ recita il testo pubblicato online. Nel termine farmacovigilanza รจ contenuta tutta una serie di attivitร che contribuisce alla tutela della salute pubblica โ€“ si apprende dal portale web ufficiale. Attivitร volte allโ€™identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato allโ€™uso dei medicinali, sempre con lโ€™obiettivo finale di assicurare adeguate garanzie alla popolazione โ€“ recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutto questo considerando anche che la sfida costante per le istituzioni รจ quella di bilanciare la disponibilitร di risorse con la necessitร di garantire lโ€™accessibilitร ai servizi sanitari โ€“ aggiunge la nota pubblicata. โ€œLโ€™attenzione, sempre maggiore, sullโ€™uso appropriato della risorsa farmaco si rende necessaria per garantire lโ€™efficacia, lโ€™efficienza e la sostenibilitร dei servizi sanitari; ovvero per garantire i Lea e mantenere inalterate le prestazioni offerte โ€“ Eโ€™ bene dunque interrogarsi su quali siano i possibili approcci per assicurare in primis elevati standard di assistenza sanitaria ai pazienti e contestualmente una oculata gestione delle risorseโ€, ha dichiarato il direttore generale Maurizio Di Giosia che ha aperto i lavori โ€“ Asl Teramo 08/11/2024

