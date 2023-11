𝗗𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗡𝗔𝗜𝗢 𝗔 𝗩𝗔𝗦𝗧𝗢 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗘𝗙𝗔

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Β La cittΓ di Vasto ospiterΓ da gennaio ad aprile il corso per l’abilitazione a UEFA C riservato ai residenti della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. A dichiararlo sono il sindaco Francesco Menna e l’assessore allo Sport Carlo Della Penna, che hanno avuto la comunicazione ufficiale dalla FIGC. β€œSiamo lieti di ospitare la Federazione nella nostra cittΓ per un corso cosΓ¬ importante e tanto atteso – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ la prima volta che Vasto ospita l’iniziativa che consentirà – hanno evidenziato Menna e Della Penna – di seguire il percorso che rappresenta un importante livello per un tecnico – riporta testualmente l’articolo online. L’abilitazione UEFA consente di poter guidare le squadre giovanili di societΓ appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’attivitΓ giovanile e scolastica – si legge sul sito web ufficiale. Una grande opportunitΓ che siamo certi coinvolgerΓ tanti partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. Ringraziamo per il supporto Giorgio Ventrella, il Presidente FIGC Regionale, dott. Ezio Memmo e tutti coloro che hanno contribuito a portare in cittΓ questa importante occasione”. Tutti gli interessati potranno prendere visione del β€œBando di ammissione al Corso” e scaricarlo dai siti internet: https://www.figc.it/it/tecnici/; https://mycorsi.it/. 26.

