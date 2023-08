𝗪𝗔𝗟𝗧𝗘𝗥 𝗡𝗨𝗗𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗢𝗦𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥𝗢,𝗧𝗔𝗡𝗧𝗜 𝗚𝗟𝗜 𝗔𝗣𝗣𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗗𝗔𝗟 𝟮𝟱 𝗔𝗟 𝟮𝟳 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

ย Un ricco programma di eventi nella cornice del 300ยฐ anniversario della consegna del Collare dellโ€™Ordine del Toson dโ€™Oro al Principe Colonna, avvenuta a Vasto il 24 ottobre 1723. โ€œTorna un appuntamento centrale dellโ€™estate vastese, tanto caro alla cittadinanza e capace di attrarre ogni anno tanti visitatoriโ€ ha dichiarato il sindaco Francesco Menna che ha inteso lโ€™Associazione Culturale โ€œAmici del Toson dโ€™Oroโ€, presieduta da Manuel Giorgetti, โ€œper aver scelto di incrementare gli appuntamenti culturali dedicati allโ€™importante rievocazione storica, giunta alla sua trentacinquesima edizioneโ€. La tre giorni si aprirร venerdรฌ 25 agosto, con lโ€™esibizione โ€œMusica a Corteโ€ del Coro Polifonico Stella Maris, diretto dal Mยฐ Paola Stivaletta, a partire dalle ore 21:30 nella Sala Pinacoteca di Palazzo dโ€™Avalos. Nel pomeriggio di sabato 26 agosto le attivitร dedicate ai piรน piccoli, presso i Giardini Napoletani, dove i presenti potranno dalle ore 18:30 provare le proprie abilitร con la disciplina del tiro con lโ€™arco sotto la guida dellโ€™arciere Maria Luisa Giacomucci, campionessa mondiale di tiro di campagna Potchefstroom a Sudafrica 2018, nonchรฉ assistere alla piccola rappresentazione in costume degli alunni della Scuola dellโ€™Infanzia โ€œSanta Luciaโ€ di Vasto, insieme a giochi e laboratori a tema ed infine allโ€™esibizione del Circo Incantato โ€“ riporta testualmente l’articolo online. La serata proseguirร alle ore 21:00 con lโ€™esibizione della Scuola di danza โ€œHistonium Ballet Centerโ€ sotto la direzione artistica di Eleonora Galante, con lo spettacolo โ€œDanze al dโ€™Avalosโ€. A chiusura, lโ€™evento clou che ogni anno richiama migliaia di persone, il Corteo Storico, il cui inizio รจ fissato per le ore 21:00. Questโ€™anno ad affacciarsi dal balcone di Palazzo dโ€™Avalos saranno Walter Nudo chiamato ad impersonare il Principe Fabrizio Colonna insieme a Pietro Aquilano nel ruolo del Marchese Don Cesare Michelangelo dโ€™Avalos dโ€™Aquino dโ€™Aragona โ€“ si legge sul sito web ufficiale. Il corteo in abiti dโ€™epoca si snoderร per le vie del Centro Storico attraverso Piazza Lucio Valerio Pudente, Corso de Parma, Via Vittorio Veneto, Corso Italia, Piazza Rossetti per tornare in Piazza Lucio Valerio Pudente dove avverrร la consegna del Collare dellโ€™Ordine del Toson dโ€™Oro al Principe Colonna, seguito dagli spettacoli a corte eseguiti dai gruppi โ€œSbandieratori e Musici Cittร di Luceraโ€, โ€œSbandieratori e Musici Puer Apuliaeโ€, Giocolieri e Mangiafuoco โ€œLiu.Boโ€ e dalla danzatrice orientale Mery Racciatti.

