🚧 AVVISO ALLA CITTADINANZA 🚧 Finitura fibre sottopasso di via Don Minzoni

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Finitura fibre: dalle 9, per alcune ore, chiusura temporanea del sottopasso di via Don Minzoni – precisa la nota online. Nella giornata di oggi, venerdì 20 dicembre 2024, dalle ore 09:00 e per alcune ore, il sottopasso di via Don Minzoni sarà temporaneamente chiuso al traffico per consentire il completamento dei lavori di finitura – si apprende dal portale web ufficiale. Le fibre, visibili nella parte alta del ponte, richiedono 6 giorni di maturazione prima di poter completare l’installazione dello strato finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al fine di ridurre i disagi alla viabilità , il sottopasso è stato riaperto durante tale periodo di maturazione, con l’intento di completare l’intervento di finitura in un’unica mattinata – si legge sul sito web ufficiale.

