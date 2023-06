11esima edizione del Circuito auto d’epoca di Avezzano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

I signori giornalisti sono invitati alla conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del Circuito di Avezzano e dell’Abruzzo Gran Tour. L’appuntamento è per il prossimo martedì 4 luglio, alle ore 16.00, presso la Sala Pavesi del Centro Spaziale del Fucino di Telespazio del Gruppo Leonardo – riporta testualmente l’articolo online. Anche quest’anno, l’organizzazione è curata dell’associazione “Abruzzo Drivers Club”, capitanata dal patron Felice Graziani – L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha istituzionalizzato la manifestazione nel corso del suo primo mandato, credendo già allora fortemente nell’iniziativa che riesce a far sposare armoniosamente il territorio al turismo dei motori d’epoca – La manifestazione– patrocinata anche dal Ministero del Turismo e dei Trasporti, dall’Anci, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia dell’Aquila e dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia – ha superato il giro di boa delle 10 edizioni – precisa il comunicato. Inserita nel calendario nazionale delle manifestazioni ASI (Automotoclub Storico Italiano) e del Circuito Tricolore, si propone anche per l’edizione 2023 l’obiettivo di far conoscere meglio le bellezze dell’Italia dei piccoli paesi, dei borghi e degli scorci di paesaggio autentici – aggiunge la nota pubblicata. Il Circuito di Avezzano è riconosciuto, inoltre, come evento di prestigio anche dalla Federazione Internazionale delle auto d’epoca FIVA. Parteciperanno all’edizione di quest’anno piloti provenienti da tutto il mondo, anche dall’Australia, con 103 vetture ai nastri di partenza – si legge sul sito web ufficiale. Verranno esposte nella sede del Centro Spaziale del Fucino di Telespazio del Gruppo Leonardo, per l’occasione, vetture di grande valore storico e collezionistico tra le quali un’Alfa Romeo RL del 1924, e in anteprima nazionale un’Alfa Romeo 6c 2300 Pescara e infine la Bugatti Type 30 del 1924. Parteciperanno alla presentazione dell’evento: – Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio; – Il presidente dell’associazione organizzatrice, Abruzzo Drivers Club, Felice Graziani; – L’assessore allo Sport e alle Aree Interne della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri; – Il consigliere provinciale e sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi; – Il direttore del Centro Spaziale del Fucino di Telespazio del Gruppo Leonardo, Gianni Riccobono; – La madrina della manifestazione Sara Ricci, attrice televisiva; – Il vicepresidente Ugo Gambardella della FIVA, che presenzierà all’evento a bordo della sua Lancia Lambda – si legge sul sito web ufficiale. Si prega di dare conferma di partecipazione entro lunedì 03/07/2023, per poter comunicare tempestivamente al Centro Spaziale del Fucino di Telespazio del Gruppo Leonardo i nominativi dei giornalisti e degli operatori che prenderanno parte alla conferenza stampa di martedì prossimo – recita il testo pubblicato online.

