Ampie schiarite al mattino ma permangono condizioni di instabilità che si manifesteranno nel pomeriggio-sera anche sulle nostre regioni centrali con temporali localmente di forte intensità

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che si manifestano soprattutto durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio-sera, con lo sviluppo di temporali ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione poi verso le zone pedecollinari, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere: è quello che accadrà nuovamente nella giornata odierna e i temporali potranno risultare di forte intensità soprattutto sulle zone interne di Abruzzo e Molise, localmente anche sulla Puglia, con possibili sconfinamenti verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico e lungo le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, l’alta pressione continuerà a mantenersi lontana dal Mediterraneo dove, invece, l’instabilità continuerà a manifestarsi anche sulla nostra penisola, in particolare sulle zone alpine ed appenniniche e non solo – riporta testualmente l’articolo online. Un possibile miglioramento sembra prospettarsi nel corso della prossima settimana, tuttavia si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti, al mattino nel Teramano (possibili rovesci, in attenuazione in mattinata), sull’Alto Sangro, nel Chietino e, localmente, nel Pescarese, in miglioramento nel corso della mattinata con ampie schiarite, tuttavia dalla tarda mattinata la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle zone interne e montuose con rovesci e temporali anche di forte intensità che dalle zone interne (Marsica, Aquilano, Valle Peligna, Alto Sangro) tenderanno ad estendersi verso le zone pedecollinari del Chietino, localmente del Pescarese, con possibili sconfinamenti verso le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si escludono forti temporali sull’Alto Sangro e nel Chietino in particolare con possibili grandinate, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dalla serata e nel corso della nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, tuttavia in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì ci saranno condizioni favorevoli per lo sviluppo di temporali sull’Adriatico centrale e lungo le aree costiere della nostra regione – Temporali che, nel corso della giornata torneranno poi ad interessare nuovamente le zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: Generalmente stazionarie o in diminuzione nelle aree interessate dai temporali.

Venti: Generalmente deboli dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org