Andamento 25-31 marzo: 622 positivi e 503 guariti

Regione Abruzzo, ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus.

Pescara, 31 mar. – Sono 622 (di cui 211 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 25 e il 31 marzo in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 653939 (di cui 37811 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 99enne e un 92enne) e sale a 3948.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 640195 dimessi/guariti (+503 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9796 (+117 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 58 pazienti (+5 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare – si apprende dalla nota stampa.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1891 tamponi molecolari (2596296 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6471 test antigenici (4844588).

Del totale dei casi positivi, 132212 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+156 rispetto a venerdì scorso), 188057 in provincia di Chieti (+155), 156121 in provincia di Pescara (+153), 155198 in provincia di Teramo (+144), 13260 fuori regione (+6) e 9091 (+8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – si apprende dal portale web ufficiale.

