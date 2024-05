Asl1, Malattie vascolari arti inferiori: visite gratuite all’Aquila

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:ven 31 mag, 2024L’Aquila – Screening chirurgico vascolare gratuito degli arti inferiori, l’11 giugno prossimo a Bazzano (Aq), dalle ore 15 alle 19, in occasione di un Open day dedicato alla prevenzione – Gli utenti potranno sottoporsi ai controlli nell’ambulatorio di Bazzano, in via dell’Industria, senza necessit? di impegnativa, prenotando prima al numero 0862/368440. Per avere l’appuntamento occorre chiamare il marted? e il venerd? dalle ore 8 alle 10.30. Le visite, gratuite, saranno effettuate dalla dott.ssa Evelina Di Marco, responsabile dell’ambulatorio di chirurgia vascolare di Bazzano, struttura che fa capo al dott. Tonio Santilli, nell’ambito delle attivit? del distretto sanitario di L’Aquila diretto dal dott. Carmine Viola – Nell’ambulatorio di chirurgia vascolare di Bazzano, nella cui attivit? rientra l’ambulatorio ecocolordoppler, ubicato all’ex Onpi di L’Aquila, vengono trattate anche le ferite difficili con medicazioni avanzate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo screening dell’11 giugno prossimo, finalizzato alla prevenzione delle patologie vascolari degli arti inferiori e delle ulcere, fa parte delle molteplici iniziative, calibrate sulla prevenzione, programmate dalla direzione aziendale della Asl, guidata dal Manager Ferdinando Romano – riporta testualmente l’articolo online. A Bazzano, da gennaio a oggi, sono state effettuate oltre 600 prestazioni tra visite e medicazioni mentre, per l’attivit? svolta in Adi (assistenza domiciliare), le visite sono state 82. Sempre nello stesso arco di tempo gli ecocolordoppler eseguiti (all’ex Onpi), sono stati complessivamente 270. Le malattie vascolari degli arti inferiori colpiscono circa 200 milioni di persone nel mondo, di cui 40 in Europa, soprattutto soggetti sopra i 50 anni, con un incremento dopo i 65. L’open day dell’11 giugno offre quindi un’opportunit? per valutare la salute vascolare degli arti inferiori e per intraprendere tempestivamente, se necessario, le terapie per contrastare sul nascere la malattia o evitare che evolva – viene evidenziato sul sito web. : locandina open day.png (1352 kb)

