Asl1, Straordinario intervento all’Aquila con il robot: asportato tumore alla base della lingua

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:

Primo intervento in Abruzzo con la chirurgia robotica per patologie testa-collo: asportato un tumore alla base della lingua – viene evidenziato sul sito web. E’ stato effettuato nei giorni scorsi dal reparto maxillo-facciale dell’ospedale di L’Aquila su un paziente di 60 anni di un’altra provincia abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’operazione, mini invasiva, ? stata compiuta a tre mani dal prof. Filippo Giovannetti, direttore del reparto, dal suo collaboratore Ettore Lupi e con la partecipazione della specializzanda Flavia Maesa – si legge sul sito web ufficiale. L’operazione del San Salvatore, che in Abruzzo apre di fatto la strada alla chirurgia robotica testa- collo, ? stata resa possibile dalla lungimiranza della direzione aziendale, guidata dal Manager Ferdinando Romano, che da tempo ha investito nel settore, in termini di risorse e formazione sui medici – aggiunge la nota pubblicata. Il robot chirurgico, comandato a distanza dagli specialisti, consente di effettuare movimenti estremamente precisi e di avvalersi di un notevole ingrandimento d’immagine – L’operazione dei giorni scorsi ? stata necessaria per rimuovere il tumore da una posizione abbastanza rara, alla base della lingua – si legge sul sito web ufficiale. Con la metodica utilizzata l’invasivit? ? minima (solo incisioni interne) a differenza della chirurgia tradizionale che, nel caso specifico, avrebbe dovuto procedere con una modalit? demolitiva attraverso l’apertura della mandibola – Grazie ai vantaggi del robot il paziente operato ? stato dimesso dopo 2 giorni dall’intervento, con grandi vantaggi sia per in termini di minore sofferenza per il malato sia sul piano della durata della degenza ospedaliera – si legge sul sito web ufficiale. “Questo intervento”, dichiara il prof. Giovannetti, “avvia un percorso virtuoso per il nostro ospedale che ha mezzi, professionalit? e risorse per poter diventare centro di riferimento regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un grazie va rivolto alla direzione aziendale che ha investito sulla chirurgia robotica, consentendoci di metterne a frutto le grandi possibilit?”.

