Asl1, Viaggi esotici, in valigia le istruzioni Asl

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:gio 25 lug, 2024Tanta Africa e Asia e un po’ di Sud America: sono le ‘rotte’ principali di chi si rivolge alla Medicina del viaggiatore della Asl 1 Abruzzo prima di partire, per vacanza o altri motivi, per luoghi esotici – aggiunge la nota pubblicata. Il servizio Asl, che fa capo al dott. Enrico Giansante, direttore Siesp (servizio igiene epidemiologia e sanit? pubblica) offre una consulenza a 360 gradi, dando tutte le informazioni all’utente sui comportamenti da tenere una volta giunti a destinazione, indicando farmaci da portare con s? e, se necessario, somministrando il vaccino specifico prima della partenza – si legge sul sito web ufficiale. Insomma, una guida completa per proteggersi da malattie e infezioni in aree che presentano specifici rischi – precisa il comunicato. L’attivit? della Medicina del viaggiatore rientra nella gamma delle molteplici azioni di prevenzione messe in campo, sul territorio provinciale, dalla direzione Asl guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Per fruire del servizio e sottoporsi all’eventuale vaccinazione ? necessario prenotarsi con congruo anticipo, anche un mese prima della partenza – viene evidenziato sul sito web. Per quanto riguarda i vaccini, quello della febbre gialla ? obbligatorio in alcuni paesi, gli altri sono raccomandati – precisa il comunicato. La consulenza della Asl ? gratuita e si paga solo l’eventuale vaccino Gli operatori Asl, a seconda della localit? da raggiungere, illustrano all’utente tutto ci? che c’? da sapere – Orari e sedi – precisa il comunicato. Il servizio medicina del viaggiatore Asl ? presente su tutto il territorio provinciale – L’Aquila: ospedale San Salvatore, edificio 12, piano terra, ingresso C, ore 9-13 dal luned? al venerd? e dalle 15 alle 17 il luned? e il gioved?. 0862/368702. Avezzano: distretto sanitario di via Monte Velino, dal luned? al venerd?, ore 9-13. 0863/499879. Sulmona: via Gorizia; da luned? al gioved?, ore 8.50-12.40; mercoled? ore 15.30-16.30. 0864 499601. Complessivamente, nell’ultimo anno, nelle tre sedi della Asl, alla Medicina del viaggiatore si sono rivolte oltre 600 persone, in ampia misura per motivi di vacanza – Mete: le preferite sono l’Africa (Tanzania, Kenia, Costa d’Avorio, Capo Verde), e l’Asia (India, Thailandia, Indonesia, Malesia), seguite dal Sudamerica (Brasile, Bolivia, Per?). Il picco dei viaggi si registra tra maggio e luglio, con una leggera ripresa in autunno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’utente che si rivolge al servizio Asl appartiene a diverse fasce d’et?, da 20 a 70 anni.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it