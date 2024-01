Asl4, Convegno nazionale sull’ospedale del futuro con Mantoan e Cicchetti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:

Domenico Mantoan, direttore generale Agenas e Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute fra i nomi di assoluto rilievo che parteciperanno giovedì 11 gennaio al convegno nazionale “Ospedale del futuro: flessibile, tecnologico, sostenibile: I modelli organizzativi”. La sala convegni del secondo lotto del Mazzini dalle 9,30 ospiterà un importante momento di riflessione sull’evoluzione degli ospedali pubblici a cui parteciperanno alcuni fra i nomi di spicco nel panorama della programmazione sanitaria nazionale – I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, di Pierluigi Cosenza, direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Silvia Scelsi, presidente nazionale Asiquas, Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute e dal governatore Marco Marsilio – Subito dopo sarà presentato un ebook realizzato da Asiquas (Associazione italiana per la qualità dell’assistenza sanitaria e sociale) con Quotidiano sanità su “Ospedale flessibile: quale organizzazione e quali modelli per il futuro” a cura del segretario nazionale Asiquas Giorgio Banchieri, con Maurizio Dal Maso, Virginia Serrano e Antonio Giulio de Belvis. Successivamente, alle ore 11,30, prenderà il via una tavola rotonda su “L’ospedale che cambia, l’ospedale 4.0”. Introdurrà Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al dibattito parteciperanno anche Luigi Bertinato (Who), Antonio D’Amore (vicepresidente nazionale Fiaso), Francesco Enrichens (Agenas), Camillo Odio (responsabile Accordi di programma con il ministero del Dipartimento sanità Regione Abruzzo), Maria Pia Randazzo (dirigente statistico Agenas) . Le conclusioni saranno affidate a Domenico Mantoan, direttore generale Agenas. Modererà i lavori Ester Maragò (Quotidiano Sanità). Alle 10,30, nella sala riunioni della Cardiologia, sempre al pianterreno del secondo lotto (vicino alla sala convegni) si terrà una conferenza stampa per presentare un accordo di collaborazione fra la Asl di Teramo e Agenas. “Da tempo il nostro territorio è animato da un dibattito su quello che sarà il nuovo ospedale di Teramo”, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia, “con questo convegno abbiamo voluto fornire alla comunità contributi qualificati, con i massimi esperti nella programmazione sanitaria a livello nazionale, che illustreranno i nuovi modelli organizzativi e dunque quello che saranno gli ospedali di un futuro ormai prossimo – Un dibattito che così non si limiterà a considerare il contenitore, ma potrà arricchirsi anche dei contenuti e quindi di una visione integrata dei modelli assistenziali e di presa in carico del paziente”. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Asl: Help Desk Aslteramo – recita il testo pubblicato online. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 9.1.2024

