Asl4, Farmacia ospedaliera, nuovi orari per il pubblico

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:

Da oggi cambia l’orario della distribuzione diretta di farmaci e di presidi nella Farmacia ospedaliera del Mazzini – aggiunge la nota pubblicata. Nell’ambito di un continuo miglioramento dei servizi al cittadino, i nuovi orari di apertura al pubblico saranno anticipati al mattino e sarà aggiunto un pomeriggio per agevolare il ritiro di farmaci e di presidi da parte di pazienti e cargiver. Gli orari di apertura al pubblico saranno così articolati: Farmacia ospedaliera lotto 1 Sportello presidi e nutrizione dal lunedì al venerdì dalle 8: 30 – 13:30 Sabato chiuso In caso di reali necessità pomeridiane rivolgersi allo sportello del lotto 2 negli orari di apertura (mercoledì e giovedì dalle 14:30 – 16:30) Farmacia ospedaliera lotto 2 Sportello distribuzione farmaci dal lunedì al venerdì dalle 8: 30 – 13:30 mercoledì e il giovedì dalle 14:30 – 16:30 Sabato chiuso Sportello distribuzione presidi per diabetici e stomizzati dal lunedì al venerdì dalle 8: 30 – 13:30 mercoledì e il giovedì dalle 14:30 – 16:30 Sabato chiuso Ufficio stampa ASL TERAMO 20.11.2023

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it