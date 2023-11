Asl4, Le reliquie di San Berardo per tre giorni nella cappella del Mazzini

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:

Le reliquie di San Berardo per tre giorni nella cappella dell’ospedale di Teramo – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa rientra nell’Anno Berardiano per il IX centenario della sua morte (1122-2022), organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri – Le spoglie del patrono della città di Teramo e della diocesi di Teramo-Atri arriveranno al Mazzini venerdì 1° dicembre alle ore 15. Alle 17 sarà celebrata una messa dal cappellano dell’ospedale, don Pietro Luongo – Le reliquie si potranno venerare fino alle ore 20. Il giorno successivo, sabato, la cappella riaprirà alle 7 per chiudere alle 20 e alle 11,30 si terrà una messa presieduta dal vescovo Lorenzo Leuzzi. La venerazione delle reliquie sarà possibile anche domenica, sempre dalle 7 fino al pomeriggio, quando torneranno nel duomo di Teramo – L’appuntamento è stato fortemente voluto dalla diocesi come segno di vicinanza e di conforto per i malati e il personale sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’arrivo e la permanenza per tre giorni delle reliquie del santo patrono per la Asl sono un simbolo dell’attenzione a chi soffre e a coloro che si prendono cura dei malati – aggiunge la nota pubblicata. Per questo motivo abbiamo da subito sposato e sostenuto l’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Soprattutto in vista del Natale la presenza delle reliquie in ospedale può essere di conforto a tutti”, ha dichiarato il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. La permanenza delle spoglie mortali del santo in ospedale chiude la “peregrinatio” dell’urna del patrono, che ha raggiunto tutti i santuari della diocesi – precisa il comunicato. Ufficio stampa ASL TERAMO 29.11.2023

