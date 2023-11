Asl4, Mazzini, incendio di una torre di raffreddamento nell’area tecnica

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Questa mattina durante alcuni lavori di installazione di una torre di raffreddamento e vaporizzatrice, una scintilla provocata da lavori a caldo ha causato l’innesco di un incendio della parte interna di questa nuova struttura – viene evidenziato sul sito web. L’intervento immediato prima del personale al lavoro e subito dopo il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento del rogo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’area tecnologica in cui si sono sviluppate le fiamme è molto distante non solo dalla centrale termica, ma anche dalle strutture sanitarie – si apprende dalla nota stampa. Nessun pericolo corso da degenti e personale sanitario al lavoro e nemmeno dalle strutture: in poche decine di minuti è tornato tutto alla normalità. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche polizia e carabinieri – Sul luogo dell’incendio è arrivato subito il direttore generale Maurizio Di Giosia, per verificare che tutto fosse sotto controllo – recita il testo pubblicato online. Ufficio stampa ASL TERAMO 7.11.2023

