Asl4, Nereto, si spostano Siesp e ambulatorio vaccinale

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Gli uffici del Siesp e l’ambulatorio vaccinale di Nereto si spostano – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 9 gennaio sono operativi in via Boccaccio, nello stesso stabile della sede Caritas di Nereto – riporta testualmente l’articolo online. Lo spostamento è necessario per consentire i lavori di realizzazione della Cot (Centrale operativa territoriale) nella sede di via Lenin. L’ambulatorio vaccinale osserverà il seguente orario: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12. Le vaccinazioni si effettuano previa prenotazione al numero telefonico 0861 420480 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30). L’ufficio di igiene ambientale osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17. “Lo spostamento, necessario per eseguire i lavori, è stato possibile grazie a un accordo a tre fra la Asl, la parrocchia proprietaria dei locali e il Comune che ha eseguito alcuni lavori di adeguamento – riporta testualmente l’articolo online. Un felice esempio di collaborazione fra istituzioni”, spiega il direttore generale Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 5.1.2024

