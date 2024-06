Asl4, Open day per la prevenzione femminile a Sant’Omero

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Nella giornata del 19 giugno Fondazione Onda ETS promuove negli ospedali Bollino rosa la prima edizione dell’(H) Open Day dedicato alla prevenzione al femminile, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile, dalla pubertà alla menopausa – viene evidenziato sul sito web. Per quanto riguarda la Asl di Teramo ha aderito all’iniziativa l’ospedale di Sant’Omero dove il giorno in questione si svolgeranno visite e consulenze ginecologiche gratuite dalle 8,30 alle 12. Per prenotare le visite sin da oggi si può chiamare lo 0861/888381 dalle 18 alle 20. Per ulteriori informazioni ci si può collegare al portale Bollini rosa al seguente indirizzo: https://iniziative – bollinirosa – si legge sul sito web ufficiale. it/ricerca/index/w28 Obiettivo di questa iniziativa è promuovere, per la popolazione femminile, una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico – aggiunge testualmente l’articolo online. Ufficio stampa ASL TERAMO 10.6.2024

