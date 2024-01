Asl4, TOM IL NUOVO SISTEMA GESTIONALE DELLA FORMAZIONE ASL TERAMO

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:

La ASL di Teramo ha acquistato un nuovo applicativo “TOM – Training Online Management”, per la gestione delle attività formative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 13 e 14 febbraio 2024 si terranno presso l’aula convegni del PO di Teramo delle sessioni formativi rivolte, in questa prima fase, solo ai Direttori/Incaricati di funzione, per rispondere a specifiche faq sull’utilizzo del gestionale – E’ importante precisare che la modalità didattica degli incontri sarà del tipo “domanda-risposta”, cioè i partecipanti devono aver preventivamente visto i due tutorial, che verranno inoltrati ai Direttori/Incaricati di funzione con apposita mail, insieme ai manuali d’uso – riporta testualmente l’articolo online. Dopo il 13 e 14 febbraio p.v. il gestionale potrà essere utilizzato da tutti i dipendenti e l’Ufficio scrivente sarà disponibile per chiarimenti e supporto necessari – Locandina Progetto TOM 13 14.2.24

