Assalto a portavalori sull’A14 vicino Pescara: fiamme e spari

Un tentativo di attacco a un furgone portavalori blindato si è verificato sulla tratta pescarese dell’autostrada A14, tra Pescara Nord e Pescara Ovest, intorno alle prime ore della mattina, intorno alle 7:30. Durante l’assalto, sono stati dati fuoco a veicoli e mezzi pesanti su entrambe le corsie, costringendo alla temporanea chiusura della tratta. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati uditi spari di arma da fuoco, ma per fortuna non si segnalano feriti. Grazie all’intervento rapido degli agenti della Polizia Stradale di Pescara e delle Volanti della Questura di Pescara, coordinati dal questore Luigi Liguori e dal primo dirigente Pierpaolo Varrasso, il tentativo di attacco al portavalori blindato è fallito. L’arrivo tempestivo degli agenti ha costretto i criminali a fuggire senza aver successo nel loro intento. Si presume che l’attacco sia stato pianificato da professionisti.

Le autorità stanno attualmente conducendo ricerche per identificare i responsabili dell’assalto, stimati tra sette e otto individui, e le indagini sono state affidate alla questura di Pescara. Numerose forze dell’ordine, supportate anche da un elicottero, stanno lavorando per individuare i sospettati attraverso ricerche approfondite e l’istituzione di posti di blocco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.