‘Avezzano Bimbi’: il 1 settembre mega-concerto gratuito di Lucilla, la star internazionale dei più piccoli per la prima volta nella Marsica

Lucilla, la famosa Fatina del Sole, star del web seguitissima dai bambini, sarà ad Avezzano, per un concerto unico in Piazza Risorgimento, il prossimo 1 settembre – La consigliera comunale Collalto: “Quest’anno abbiamo fatto il salto di qualità: proporremo anche un corso gratuito per i genitori sul primo soccorso pediatrico”. Lei si chiama Lucilla ed è conosciuta in tutto il mondo social come la magica Fatina del Sole: sarà proprio lei la star di fine estate del calendario eventi 2023 della città di Avezzano, dedicato espressamente ai più piccoli – aggiunge la nota pubblicata. La manifestazione settembrina ‘Avezzano Bimbi’, quindi, fa un salto di qualità quest’anno grazie alle energie profuse dall’Amministrazione comunale e dalla macchina organizzativa capitanata dal direttore artistico Donato Neri – Si è deciso di offrire il massimo spettacolo possibile, a costo zero per le tasche di genitori e nonni. Quella del 1 settembre sarà l’unica data gratuita di tutta la tournée di Lucilla in giro per l’Italia, nei teatri e nei parchi divertimento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’artista dei bambini ha conquistato tutti grazie ai suoi brani ritmati e colorati e alla baby dance – si apprende dalla nota stampa. Amatissima dalle famiglie, le sue canzoni hanno raggiunto oltre 297 milioni di visualizzazioni sul web, solo in un paio di anni – precisa il comunicato. A lanciare l’evento sulla stampa è la consigliera comunale Federica Collalto, che ha curato minuziosamente, assieme agli amministratori, il calendario di iniziative di quest’anno dedicate ai più piccoli – “Il format elaborato punta a coinvolgere tutta la famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. – avverte la consigliera comunale – Dal 1 al 6 settembre 2023, avremo una settimana ricchissima di attività ed eventi per i più piccoli nelle piazze di Avezzano – Lucilla sarà la nostra special guest che aprirà le danze il primo giorno del calendario, a partire dalle ore 18 e 30. C’è tantissima attesa e fermento in attesa del suo arrivo nella Marsica: tra l’altro per lei sarà la prima volta nel nostro territorio”. Lucilla è una stella dell’etichetta discografica Alman Kids, ideata da Alberto Mantovani – I suoi brani aiutano i bambini a familiarizzare con il ritmo, a socializzazione tra di loro e a scoprire il coordinamento psicomotorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La festa di ‘Avezzano Bimbi’ proseguirà poi – entro la prima settimana del mese di settembre – con appuntamenti dal divertimento assicurato, come il carnevale estivo, i tantissimi laboratori in piazza, il color party, i giochi di società e la giornata a tema Luna Park, anche questa grande novità dell’estate 2023. “In più – conclude la consigliera comunale Collalto – assieme alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Avezzano, abbiamo voluto offrire ai genitori momenti gratuiti di formazione, proponendo un corso specifico per imparare le tecniche base di disostruzione delle vie aree e di primo soccorso pediatrico – recita il testo pubblicato online. È un corso che si può definire ‘salvavita’, che verrà effettuato grazie alla presenza di istruttori specializzati della Croce Rossa – Avezzano Bimbi sta crescendo sempre di più, diventando non solo vetrina territoriale, ma anche un collante naturale tra il mondo dell’infanzia e quello della genitorialità”.

