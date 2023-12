Avezzano, CERIMONIA DI SANTA BARBARA, IL SINDACO DI PANGRAZIO CONSEGNAATTESTATO DI MERITO AI VIGILI DEL FUOCO

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Durante la bellissima cerimonia di questa mattina nella Chiesa dello Spirito Santo, in onore di Santa Barbara, il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio ha consegnato, a nome della Città, un attestato di merito all’ing. Enzo Albanese, responsabile del distaccamento dei Vigili del Fuoco nel territorio marsicano – “È sempre bello ed emozionante partecipare a questa cerimonia che mette in risalto i valori più importanti alla base del Corpo dei Vigili del Fuoco”, ha dichiarato il primo cittadino, “Ci vuole cuore, passione, coraggio, sensibilità per svolgere un ruolo a servizio dei cittadini e della comunità. Caratteristiche insite nell’anima di chi veste la divisa dei Vigili del Fuoco, rendendo visibile a tutti il grande senso civico e di appartenenza che li contraddistingue – Questo attestato di merito va all’Ing. Albanese, rappresentante del Corpo, in segno di riconoscenza per la loro continua presenza, costante ed efficiente, soprattutto nei momenti difficili e nelle emergenze – Conclude Di Pangrazio – Che Santa Barbara possa sempre proteggere il lavoro e il servizio che prestate nella nostra comunità”.

