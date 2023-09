Avezzano, Cipollone nel Comitato esecutivo della BCE, Di Pangrazio e Ridolfi: “un traguardo professionale di cui è orgogliosa l’intera città”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Vicedirettore Generale della Banca D’Italia, già Direttore Esecutivo della Banca Mondiale, l’avezzanese Piero Cipollone, è stato nominato membro del Comitato esecutivo della BCE. “L’intera città è orgogliosa di questo traguardo professionale di altissimo livello, ottenuto da un concittadino stimato ad ogni latitudine per le non comuni qualità e competenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cipollone, che vive e frequenta abitualmente il nostro territorio, saprà, anche in questo caso, far valere la sua esperienza in un altro ruolo delicatissimo e prestigioso – aggiunge testualmente l’articolo online. Saremo felici, non appena potrà, di riceverlo in Municipio per tributare il giusto riconoscimento ad una carriera esemplare e che può essere d’esempio per tanti, soprattutto per i giovani della marsica”. Così il primo cittadino Giovanni Di Pangrazio e il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ridolfi commentano la nomina del dott. Piero Cipollone nel Board della BCE

