Avezzano, Completamento urbanizzazione del quartiere di via San Francesco, c’è l’ok del Consiglio comunale. Filomeno Babbo. “Benefici per tutti, a costo 0 per il Comune”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’assessore all’Urbanistica: “Dopo una ricognizione precisa del territorio, abbiamo individuato alcuni ambiti urbani che necessitano di interventi di completamento e riqualificazione – Oggi, in aula, abbiamo approvato il primo step”. Una parte significativa di Via San Francesco, ad Avezzano, composta da abitazioni, attività e strade, sarà totalmente riqualificata, grazie al completamento dell’opera di urbanizzazione – si apprende dalla nota stampa. Lo ha deciso oggi il Consiglio comunale: la maggioranza ha votato a favore della delibera proposta dall’assessore all’Urbanistica, Filomeno Babbo; i consiglieri di minoranza si sono astenuti – “L’ottica – spiega l’amministratore – è quella di andare a recuperare ambiti urbani e, quindi, veri e propri spazi della città vissuti, non ancora completamente urbanizzati – precisa la nota online. Questi interventi di recupero andranno ad avviare anche una riqualificazione in senso lato del quartiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si incomincerà dal primo ambito urbano individuato, ovvero un’ampia area sita lungo via San Francesco”. Il Settore Urbanistica del Comune di Avezzano ha avviato, infatti, una fase di riqualificazione di settori urbani, partendo da un antecedente piano di lottizzazione, approvato nel ’91 e in parte da completare e da migliorare, in primo luogo nell’assetto di spazi e viabilità. “Grazie alla spinta dell’Amministrazione comunale, si stanno, quindi, riprendendo in mano operazioni rimaste ferme per lungo tempo, proprio per rendere totalmente godibili tutti gli spazi di vita della città. Il beneficio immediato per i residenti – conclude l’assessore – sarà, innanzitutto, la piena e totale fruibilità della zona – si apprende dal portale web ufficiale. Aggiungo che si sta procedendo con gli uffici ad una ricognizione a tappeto delle varie zone rimaste incompiute dal punto di vista urbanistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli interventi saranno a carico dei privati che, a loro tempo, avviarono la lottizzazione dei terreni, ovvero imprenditori e costruttori – precisa la nota online. Questa operazione andrà a beneficio di tutta la comunità, senza alcun onere a carico del Comune”. In previsione, ci sono altri due interventi di questa tipologia, per altri quartieri, che saranno eseguiti entro il prossimo anno, in stretta condivisione con i cittadini dei vari ambiti urbani interessati.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/