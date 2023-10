Avezzano, Comunicazione della Polizia Locale

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si rende noto che, per un problema al sistema informatico, alcuni cittadini di Avezzano potrebbero ricevere un verbale di pagamento nonostante abbiano già corrisposto quanto dovuto – aggiunge testualmente l’articolo online. I tecnici informatici stanno lavorando per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione e gli uffici della Polizia locale sono, naturalmente, a disposizione per chiarire le posizioni erroneamente rimaste aperte – Per informazioni si può chiamare il numero 0863- 3141 oppure recarsi al comando della Polizia locale in via Don Minzoni, 76. Si chiede cortesemente di esibire la ricevuta di pagamento – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/