Avezzano, Consiglio comunale il 31 ottobre ad Avezzano. Variazione di bilancio per entrate dal Pnrr e Programmazione per il contrasto alla povertà all’ordine del giorno

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

AVEZZANO – Sarà una seduta snella, ma densa, quella che il Consiglio comunale di Avezzano affronterà il prossimo 31 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Assise civica, convocata per le ore 17, infatti, dovrà discutere un ordine del giorno composto da soli sette punti, di cui cinque meramente tecnici e due, invece, che rivestono una valenza pratica per il territorio comunale e i cittadini – Al primo punto, infatti, il Consiglio è chiamato a ratificare una delibera di giunta riguardante una variazione di bilancio in positivo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di somme che hanno determinato una maggiore entrata, e di conseguenza anche maggiori spese, programmate e in corso, per interventi in vari settori, determinate da fondi derivati dal Pnrr. Un risultato, quindi, estremamente positivo, sia per le case dell’ente comunale, ma anche e soprattutto per i progetti sulla città. Il secondo punto all’ordine del giorno, invece, affronta una questione sociale molto delicata – si legge sul sito web ufficiale. I consiglieri, infatti, dovranno analizzare, discutere e votare l’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per il Contrasto alla Povertà 2021/2023. Uno strumento importante per proseguire l’azione che l’Amministrazione Di Pangrazio dall’inizio ha messo in campo per sostenere e aiutare le fasce in difficoltà della popolazione, sia con sostegni economici, ma soprattutto con progetti finalizzati al reinserimento sociale e nel lavoro – recita il testo pubblicato online. Avezzano lì, 27 ottobre 2023 L’Ufficio Comunicazione ORDINE DEL GIORNO DEL 31.10.2023 ore 17,00 RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 165 DEL 07/09/2023 AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 ART. 175, COMMA 4 D.LGS. N. 267/2000.ATTO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL’ECAD N. 3- AVEZZANO A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ 2021 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2021/2023.(RGAL N. 65/2020) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALL’ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARI C.T.U. – CRON. N. 18 -, EMESSA IN DATA 13.03.2023 DAL COMMISSARIO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI IN ABRUZZO, L’AQUILA, NELLA CAUSA DEMANIALE N. 11/2019 R.G.(RGAL N. 3/2022) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 145/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO CIVILE N. 419/2022 R.G.A.C.(RGAL N. 64/2016) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAL VERBALE DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO DEL 29 MARZO 2021 NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N. 569/2019 R.G.(RGAL N. 105/2020) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL LEGALE INCARICATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEI GIUDIZI CIVILI: R.P./COMUNE DI AVEZZANO R.G.N. 829/91 E M.A./COMUNE DI AVEZZANO R.G.N. 423/94.(RGAL N. 27/2021) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 388/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N. 444/2021 R.G.

