Avezzano, Distributore di Piazza Cavour, ordinanza del sindaco per lo smantellamento

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

È stata emanata questa mattina l’ordinanza del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio per lo smantellamento del vecchio distributore di carburanti che si trova in Piazza Cavour. Il provvedimento richiama il fatto che “dalla data di revoca dell’autorizzazione amministrativa da parte del SUAP, dicembre 2019, la struttura è stata lasciata dalla società che la gestiva, in uno stato di totale abbandono, determinando pericoli per la sicurezza e per l’igiene pubblica, nonché forte incuria e degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale, oltre a un considerevole pregiudizio della vivibilità urbana anche con possibilità di pericoli dovuti a una dispersione nell’aria e nel suolo delle sostanze chimiche altamente inquinanti e cancerogene come quelle contenute negli idrocarburi” tra l’altro “all’interno di un contesto a forte densità abitativa residenziale, in prossimità di uno dei nodi più importanti e delicati del sistema viario cittadino, in una delle vie di accesso principali alla Città”. La società che gestiva l’impianto aveva comunicato l’avvio delle operazioni di delocalizzazione non rispettando però i termini concessi dal comune per delocalizzare – Così, oggi, il primo cittadino ha emanato l’ordinanza per all’integrale smantellamento e la completa bonifica dell’impianto di distribuzione di carburanti e dell’intera area – si legge sul sito web ufficiale. Sul tema, il sindaco aveva ricevuto proprio in questi giorni, una richiesta di accelerazione dell’intervento dall’Associazione culturale Piazza Cavour. La società petrolifera dovrà “rilasciare, al termine delle operazioni, l’area adeguatamente bonificata nonché libera da persone e cose, rimettendone il Comune di Avezzano nel pieno possesso”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/