Avezzano, Domenica di motori, di festa e di ricordo ad Avezzano con il “I Memorial Gian Mauro Frabotta” – Slalom Città di Avezzano a Piazza Cavour

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sarà una domenica all’insegna della festa, dei motori e del ricordo quella prossima, 26 maggio, ad Avezzano con il “I Memorial Gian Mauro Frabotta” – Slalom Città di Avezzano riservato ai kart. La manifestazione è organizzata dal “Karting Club Ayrton Senna di Avezzano” in collaborazione con la nostra Associazione e il patrocinio del Comune di Avezzano – Sarà l’occasione per ricordare ancora una volta la figura di Gian Mauro Frabotta, il giovane avezzanese scomparso con altri tre suoi amici sul Monte Velino, gli Angeli del Velino, nell’incidente avvenuto nel gennaio del 2021. Fra le tante passioni di Gian Mauro, infatti, c’era anche quella per i motori e per i kart in particolare – E da questo hanno tratto spunto gli organizzatori del Karting Club “Senna” di Avezzano per dare vita a questa iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di una manifestazione kartistica a scopo dimostrativo, non competitiva, dedicata ai bambini e a tutti coloro che vorranno partecipate magari decidendo di mettere il casco e scendere in pista, ma anche semplicemente per trascorrere questo giorno speciale insieme in mezzo ai motori – Il programma prevede diverse attività e sarà possibile visitare e guardare un’esposizione dedicata alla leggenda di Ayrton Senna, il mitico campione brasiliano di Formula 1 scomparso tragicamente in un incidente sul circuito di Imola – viene evidenziato sul sito web. L’appuntamento, quindi è per domenica 26 maggio, a Piazza Cavour dove, su un percorso stabilito e controllato dagli organizzatori, gireranno tutte le categorie di go-kart. Le preiscrizioni, gratuite per tutti, si possono effettuare su kartingclub.as@gmail.com e c’è tempo fino alle 11 della stessa domenica – La manifestazione avrà inizio alle ore 9,30, cui seguirà una pausa pranzo dalle 13 alle 14 per poi riprendere con i kart in pista – si apprende dal portale web ufficiale. Alle 17 la premiazione dei partecipanti e quindi la conclusione della manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà possibile noleggiare i kart, compresi quelli biposto per i bambini, messi a disposizione dal “Kartodromo La Maddalena”. L’Amministrazione comunale di Avezzano, oltre a patrocinare e contribuire all’evento, ha organizzato la viabilità nella zona circostante la sede della manifestazione, regolamentando la circolazione come segue: DIVIETO DI SOSTA con rimozione e DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 19 di sabato 25 maggio alle ore 20 di domenica 26 maggio 2024 su Intera Piazza Cavour – Via Sant’Andrea, tratto da Via Solferino a Piazza Cavour – Via Pereto, tratto da Piazza Cavour al numero civico 3 – Via Fucino, tratto da Via Enna a Piazza Cavour.DIVIETO DI SOSTA con rimozione e DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 7 alle ore 20 di domenica 26 maggio 2024, su: Via Nuova, tratto da Via Arpino a Piazza Cavour – Via Sandro Pertini, tratto da Via Arpino a Piazza Cavour – Via Mazzarino, tratto iniziale a partire da Piazza Cavour fino al numero civico 47. Le indicazioni di direzioni consigliate (soprattutto per i mezzi pesanti) saranno apposte dagli organizzatori e riguarderanno principalmente i seguenti incroci: – rotatoria Via S. Pertini / Via Newton – rotatoria Via S. Pertini / Via Calascella – incrocio Via Nuova / Via Garibaldi – rotatoria Piazza Castello / Via Fucino – incrocio Via San Francesco / Via Pereto – incrocio Via Garibaldi / Via Sant’Andrea – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/