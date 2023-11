Avezzano: ecco il nuovo ospedale, presentato il progetto

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:

Avezzano – 118 milioni di euro, 43.600 metri quadrati di superficie, 245 posti letto, 28 tra sale operatorie e diagnostiche, 900 posti auto: sono alcuni dei ‘numeri’ del nuovo ospedale di Avezzano, il cui progetto ? stato illustrato oggi, venerd? 27 ottobre, nel capoluogo marsicano, al castello Orsini – precisa la nota online. Erano presenti, tra gli altri, il presidente della regione, Marco Marsilio, l’assessore regionale alla sanit?, Nicoletta Ver?, il manager della Asl 1 Abruzzo, Ferdinando Romano, il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, l’amministratore unico di L+Partners, Roberto Lapi, consiglieri regionali e numerosi amministratori del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Il nuovo edificio, che verr? realizzato entro 6 anni, sorger? nei pressi dell’attuale presidio ospedaliero e avr? due grandi blocchi verticali e una piastra di connessione – si apprende dalla nota stampa. Sar? composto da 5 piani – precisa il comunicato. Il progetto ? stato realizzato dal raggruppamento di professionisti che fa capo a L+ Partners di Milano – riporta testualmente l’articolo online. Tutta la documentazione ? pronta per essere trasferita nelle prossime settimane ad Areacom, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza, che proceder? all’indizione di gara – si legge sul sito web ufficiale. Si tratter? di un appalto concorso, che prevede sia la predisposizione del progetto esecutivo sia la realizzazione dei lavori – precisa la nota online. Il Manager: “Struttura flessibile e all’avanguardia” “Il nuovo ospedale”, dichiara il direttore generale Asl, Romano, “potr? essere adattato a cambiamenti e necessit?. La Marsica, dopo un’attesa pi? che trentennale, che aveva fatto del nuovo ospedale di Avezzano una chimera, potr? finalmente disporre di un presidio all’avanguardia, in grado di rispondere al meglio ai bisogni dell’utenza e di essere fortemente attrattivo sulle regioni limitrofe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un obiettivo importante che ? stato possibile realizzare grazie all’impegno del Presidente Marsilio e dell’Assessore Ver?, ai quali va il merito dell’accordo di programma con il Ministero della Salute, con il quale si finanzier? l’opera”

