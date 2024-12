Avezzano, Giurisprudenza ad Avezzano, inaugurazione con lectio magistralis del Prof Ainis

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:L’anno accademico del Dipartimento di Giurisprudenza ad Avezzano parte tra gli applausi di tutti gli studenti, lo start nella nuova “casa” del Galilei. Per l’inaugurazione la lectio magistralis del professor Ainis. Il sindaco Di Pangrazio: “Il primo grazie va ai ragazzi, che scelgono di continuare o di iniziare a vivere la nostra città, anche attraverso la preparazione universitaria – si apprende dal portale web ufficiale. In due anni e mezzo, la sede tornerà in centro, su via Corradini: non è una promessa, ma un impegno vero e lungimirante”. Lo slogan scelto per il nuovo anno accademico dell’Università degli Studi di Teramo è “Next Gen Vision”, concept che sintetizza un cambio di prospettiva e un nuovo modi di porsi – precisa il comunicato. Frase chiave che può essere applicata anche alla rivoluzione, nemmeno troppo silenziosa, che sta avvenendo ad Avezzano, grazie ad una liaison funzionale e corposa tra Ateneo, Istituto di Istruzione Superiore "Galileo Galilei", Provincia dell'Aquila e Comune. Questa mattina, nell'aula magna dell'Istituto Tecnico, è stato dato un "avvio" ufficiale al nuovo anno accademico del Dipartimento di Giurisprudenza nella nuova sede di Avezzano, con la solenne Lectio Magistralis del professore emerito dell'Università Roma Tre Michele Ainis, che ha coinvolto tutti gli studenti presenti spiegando i tanti significati del binomio "Presidenti e Presidenzialismi". La sistemazione definitiva della sede sarà completata nel prossimo mese di febbraio, con l'inaugurazione ufficiale, ma la cerimonia pubblica di stamattina è stato un inizio simbolico voluto e sentito da tutti, soprattutto da coloro che hanno lavorato sodo ed instancabilmente per ottenere questo risultato. "E' un grandissimo piacere essere all'interno di questa scuola – ha detto all'inizio la professoressa Emanuela Pistoia, direttrice del Dipartimento stesso – Condividiamo lo stesso edificio con i giovani studenti del Galilei e, per noi, questo ha un grande valore". La Provincia dell'Aquila, con il massimo impegno profuso del presidente, Angelo Caruso, e del vicepresidente, Gianluca Alfonsi e con la regia del Comune di Avezzano guidato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, ha messo a disposizione dell'Università di Teramo uno spazio della struttura, inaugurando un cammino nuovo e condiviso in centro-città. "Nel successo di questo progetto, le variabili velocità e concretezza hanno svolto un ruolo importante – ha dichiarato il Magnifico Rettore Christian Corsi, entrato in carica dal 1 novembre di quest'anno – La direttrice, con il supporto dell'Ateneo, ha organizzato e portato a termine in pochissimi giorni il trasferimento in questa nuova "casa marsicana" dell'Università. Il progetto di sviluppo e di potenziamento che abbiamo in mente per il territorio del Comune di Avezzano prevede l'attivazione e l'implementazione anche di altri corsi: metteremo a disposizione le nostre migliori energie già dal prossimo anno, dando vita ad una serie di servizi didattici – Rafforzeremo inoltre anche le opportunità di ricerca e di terza missione, con un'opera di mappatura di progetti regionali, nazionali ed europei". "Questa sede, che è bellissima ed accogliente, guidata magistralmente dal professor Dell'Olio, dirigente scolastico, sarà però solo temporanea – ha concluso il sindaco – L'idea dell'amministrazione è quella di portare la sede dell'Università su via Corradini, in centrocittà nel giro di due anni e mezzo – Avezzano assume anche il ruolo di città-universitaria non solo per la Marsica o per Sulmona, ma anche per tutta la Provincia e anche il Lazio nella zona a confine con l'Abruzzo, per quel che concerne il corso in Giurisprudenza – Noi, però, non vogliamo fermarci qui e non ci fermeremo: avendo in città un'eccellenza come l'Istituto Agrario "Serpieri" e potendo contare sul potere economico del nostro Fucino, – ha continuato il sindaco – abbiamo necessità di avere in città un corso in Scienze agroalimentari, per fare in modo che i giovani che vogliono specializzarsi non lascino questo territorio – Così facendo, andranno ad occuparsi non solo della coltivazione o della produzione diretta, ma anche della lavorazione. Stiamo rientrando, inoltre, nel Crua, oggi unico centro di ricerca abruzzese, che si occupa anche dell'analisi dei prodotti biologici – Entro il mese di dicembre, torneremo nella compagine de soci assieme alla Regione". Hanno partecipato all'inaugurazione anche l'Assessore all'università del Comune di Avezzano Iride Cosimati, il referente della sede di Avezzano Prof. Mario Fiorillo, il responsabile all'orientamento Prof. Mario Sirimarco, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, Roberto Di Pietro, il presidente dell'AIGA Avezzano Avv. Pierpaolo Paciotti ed i docenti delle scuole superiori, oltre ad una rappresentanza del Liceo Classico di Sulmona.

