Avezzano, Gli avezzanesi hanno scelto: sarà il “Carpino” il nuovo albero di Via Roma. Da lunedì via ai lavori per realizzare marciapiedi, percorso ciclopedonale, attraversamenti e posizionamento della nuova alberatura

Sarà il “Carpinio” ad ornare la nuova veste di Via Roma, nel tratto dall’incrocio con Via dei Laghi fino ai centri commerciali della zona nord di Avezzano – Questa la pianta scelta dagli avezzanesi che, nei giorni scorsi, hanno partecipato alla votazione online indetta dal Comune di Avezzano per determinare il tipo di alberatura che andrà a sostituire i pini neri attualmente presenti – precisa il comunicato. Lunedì 6 novembre, infatti, verrà aperto il cantiere per la realizzazione del percorso ciclopedonale su quell’area – La ditta che si è aggiudicata i lavori, infatti, avvierà la delimitazione della zona e l’apposizione della segnaletica provvisoria che regolerà la viabilità per la durata dei lavori. L’Amministrazione comunale, prima dell’inizio dell’intervento, ha fatto eseguire un esame sulle piante presenti, cioè i pini neri che costeggiano quel tratto di strada – si apprende dal portale web ufficiale. Dai controlli, purtroppo, è emerso che il 35% delle piante presenti manifesta ammaloramenti, instabilità e danneggiamenti che ne compromettono definitivamente vitalità e sicurezza – Il resto accusa patologie e gravi danneggiamenti, ma soprattutto potenziali rischi per persone e cose, che ne consigliano l’abbattimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il restyling dell’ingresso della città su Via Roma, quindi, passa alla fase operativa – si apprende dal portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale, con un investimento di poco più di 250.000 euro, infatti, realizzerà in quell’area i marciapiedi e il percorso ciclopedonale – si apprende dalla nota stampa. A questi vanno aggiunti altri fondi, circa 90mila euro, che il Comune di Avezzano è riuscito a recuperare proprio per procedere all’esame sulle piante esistenti e, quindi, realizzare la nuova alberatura – I lavori, dopo la cantierizzazione dell’area e le misure per regolare la circolazione stradale della zona, saranno realizzati dalla ditta “Imprema Costruzioni” di Sora che dovrà riconsegnare l’opera entro novanta giorni, anche se l’Amministrazione spera di poter chiudere in tempi ancora più stretti, salvo complicazioni dovute alle condizioni meteorologiche – Il calendario prevede l’apertura del cantiere, con le misure su ricordate per la viabilità; quindi, si procederà al taglio degli alberi per poi proseguire con la realizzazione di marciapiedi e percorso ciclopedonale con attraversamenti illuminati, per concludere, infine, con il posizionamento dei nuovi alberi – Bisogna anche ricordare che, nello stesso percorso, la Scav sta realizzando tre nuove fermate, nei pressi del McDonald e dei due centri commerciali del posto, che andranno a completare una migliore e più completa fruizione di quella zona da parte dei cittadini – precisa la nota online. «Con la scelta della nuova pianta che incornicerà quel tratto di Via Roma all’ingresso della città – dice l’assessore Antonietta Dominici – possiamo entrare nella fase della realizzazione di questo importante progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è solo una questione di viabilità o di verde pubblico – Con questo intervento, infatti, il Sindaco Di Pangrazio per primo – prosegue – ha inteso dare un nuovo volto a quella via di accesso ad Avezzano, rendendola servita nel modo più completo, nonché fruibile anche a pedoni e ciclisti in tutta sicurezza – Sicurezza ora garantita anche con le nuove piante che, oltre ad essere stabili e non eccessivamente ingombranti, non presentano i pericoli di caduta rami o deterioramenti della sede stradale che, invece, alberi troppo grandi possono causare – recita la nota online sul portale web ufficiale. D’intesa con il Sindaco, i tecnici comunali e tutti i colleghi assessori e consiglieri comunali, l’intenzione adesso è quella di procedere il più speditamente possibile con questa realizzazione, al fine di dare alla città – conclude l’assessore Antonietta Dominici – questo nuovo ingresso, moderno, sicuro, fruibile da tutti ed anche esteticamente all’altezza della nostra bella città».

