Avezzano, Il 5 gennaio, la Befana dei Vigili tornerà a salutare tutti i bambini di Avezzano

Una manifestazione che, ogni anno, scalda sempre di più il cuore della città. Organizzata dalla Polizia Locale di Avezzano, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, questa iniziativa chiude in bellezza le feste, radunando in Piazza migliaia di persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dolci, balocchi e calze piene di sogni – precisa il comunicato. Il prossimo 5 gennaio, ad Avezzano, tornerà la famosa Befana dei Vigili a far visita a tutti i bambini della città. La magica signora, amica di Babbo Natale, regalerà caramelle e leccornie, nella cornice di un evento attesissimo – riporta testualmente l’articolo online. Come ogni anno, anche per l’inizio del 2024, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Di Pangrazio non rinuncia all’evento più amato dai bambini – precisa il comunicato. A capo dell’organizzazione: la Polizia Locale di Avezzano e i Vigili del Fuoco – Anche per l’inizio del nuovo anno, le calze della befana, piene di sorprese e di dolciumi, verranno recapitate dai vigili urbani e dai vigili del fuoco ai piccoli ospiti di una casa famiglia del territorio e a tutti i bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile – si apprende dalla nota stampa. La Befana dei Vigili, inoltre, consegnerà tante caramelle nelle mani dei bambini che si ritroveranno a Piazza della Repubblica, per vederla dal vivo e per salutarla – si apprende dal portale web ufficiale. L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 15 circa, con la distribuzione dei biglietti per ritirare gratuitamente la calza (fino ad esaurimento scorte). L’evento vero e proprio incomincerà verso le ore 17. Negli anni, l’iniziativa – portata avanti con continuità dagli agenti guidati dal comandante Luca Montanari e dai vigili del fuoco – ha assunto sempre di più un’importante rilevanza sociale, tanto da richiamare, ogni volta, un gran numero di cittadini da ogni angolo della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Anche per quest’anno, per una maggiore sicurezza e limitatamente allo svolgimento dell’evento, è stata vietata la circolazione dei veicoli su Piazza della Repubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle ore 14 fino al termine della manifestazione, saranno vietati la sosta e il transito delle auto su Piazza della Repubblica (area parcheggio, area prospiciente il Palazzo del Municipio, area compresa tra l’incrocio con Via Mazzini e l’incrocio con Via Rosselli), Via Colaneri e Via di Piazza Torlonia (dall’incrocio con Via Iatosti fino all’incrocio con Piazza della Repubblica). Lo scorso anno, vennero distribuite ai bambini 1000 calze – si apprende dalla nota stampa. La ‘Befana del Vigile’ venne applaudita da 3 mila persone in Piazza – viene evidenziato sul sito web.

