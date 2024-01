Avezzano, Il Comune di Avezzano finanzia con proprie risorse il servizio “Dopo di Noi” in favore di persone disabili e non autosufficienti. Di Berardino: «Nostro obbligo favorire la continuità di questi percorsi»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Finanziate dal Comune di Avezzano le attività del servizio denominato “Dopo di Noi” con un intervento finanziario che garantirà al prosecuzione delle attività fino a febbraio 2024, in attesa della determinazione ed erogazione dei relativi fondi da parte della Regione Abruzzo – Il progetto-servizio in questione riguarda le attività dei “caregiver”, ovvero di coloro che assistono e sono di sostegno a persone con forme di disabilità e non autosufficienza, ma mirate a favorire il ritorno, quanto più possibile, ad una autonomia, abitativa, sociale e relazionale, all’interno e all’esterno dell’ambito domestico-familiare – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di programmi, in sostanza, che mirano a potenziare i processi di deistituzionalizzazione e autonomizzazione di coloro che si trovano in condizioni di disabilità e non autosufficienza, favorendo il loro recupero per una vita quotidiana autonoma e soddisfacente da un punto di vista della socialità e delle relazioni – precisa il comunicato. L’Amministrazione comunale Di Pangrazio, da sempre molto attenta e sensibile a queste tematiche, ha quindi deciso di stanziare 42mila euro, attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale affinché, in attesa degli stanziamenti della Regione, che proprio in questi giorni ha approvato gli strumenti finanziari di previsione e spesa, vengano garantite tutte le attività previste nel servizio-progetto “Dopo di Noi”. Le attività interessate riguardano gli interventi di supporto alla domiciliarità in favore di persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, o non autosufficienti che in questo modo proseguiranno in tutta tranquillità programmi e attività loro destinate – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Dare continuità a queste attività e a questi servizi – spiega il Vicensindaco di Avezzano Domenico Di Berardino – è importante per i destinatari, ma credo sia importante anche per la città affinché anche le persone con disabilità e forme di non autosufficienza possano trovare strade e possibilità di crescente autonomia nella vita quotidiana – si legge sul sito web ufficiale. Con questo obiettivo, quindi, abbiano deciso di coprire col nostro Fondo di Solidarietà Comunale, il finanziamento del “Dopo di Noi” per lo meno fino a febbraio prossimo quando – prosegue – contiamo di avere a disposizione le risorse della Regione che si affiancheranno a quelle del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Colgo l’occasione per augurare un 2024 sereno e pieno di traguardi a queste persone e a coloro che sono al loro fianco – riporta testualmente l’articolo online. Questi ultimi, non dimentichiamolo, con la loro opera – conclude Di Berardino – contribuiscono alla crescita dell’autonomia e dell’inclusione socio-relazionale di chi, diversamente, si troverebbe a vivere una vita limitata dalla propria condizione di disabilità e non autosufficienza».

