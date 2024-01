Avezzano, Il primo Mercato della terra del Fucino sul TG2 con Eat Parade: domani in onda alle  13 e 30 sulla Rai nazionale l’esperienza di Marsicaland 

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il progetto della promozione sociale, culturale, economica e turistica a 360 gradi dell’Agroalimentare del territorio marsicano fa gola anche alle reti e ai media nazionali. Domani mattina lo speciale andrà in onda sul secondo canale della Rai, nel contenitore di “Eat Parade” Dalla terra alla tavola, ma anche dalla terra ai principali media nazionali – aggiunge la nota pubblicata. Il percorso del maxi progetto ‘Marsicaland’ – primo Festival diffuso dell’Agroalimentare della Marsica – inaugurato presso il Ministero dell’Agricoltura e partito dalla città di Avezzano, ha preso già piede velocemente e con entusiasmo tra la gente, i canali d’informazione e tra diversi stakeholders regionali e nazionali – precisa il comunicato. L’interesse per il percorso dell’enogastronomia fucense, con le sue filiere e con le sue tipicità locali, ha già raggiunto infatti un primo importante step di promozione e diffusione: domani mattina, alle ore 13 e 30, verrà trasmessa una puntata del TG2 Eat Parade con uno specifico focus proprio su Marsicaland. Con l’allestimento del primo mercato della terra di novembre scorso (un concentrato di sapori, odori, consistenze e prodotti tipici dell’agroalimentare marsicano) andrà in onda anche l’intervista al direttore scientifico del Festival, ovvero l’antropologo Ernesto Di Renzo, che, da circa un anno, assieme al direttore artistico Giuliano Montaldi, sta lavorando alacremente a tutta l’impalcatura della manifestazione, unitamente a tutte le associazioni di categoria – viene evidenziato sul sito web. “Si è inaugurata – spiega Di Renzo – una stagione nuova per il futuro del comparto agroalimentare fucense e marsicano, che è da pensarsi sempre più come un patrimonio culturale condiviso e non solo come risorsa produttiva dall’elevato indotto economico e commerciale – Un riuscito esempio creativo di come le colture possano farsi cultura è stata la mostra multimediale “Fucinoland. L’uomo, il suo lavoro e i suoi luoghi”, che ha chiuso i battenti lo scorso 7 gennaio, con un altissimo grado di interesse e di riscontro partecipativo”. “Il prossimo mercato della terra – chiosa il sindaco Giovanni Di Pangrazio – si terrà nell’arco di tre giorni, nel mese di settembre 2024, ovvero il 6, il 7 e l’8, date che coincideranno con la massima stagione dei raccolti agricoli – precisa la nota online. Correrà parallelamente all’organizzazione del prossimo Mercato della Terra, anche la realizzazione del primo Corteo Storico Marso, un momento celebrativo e rievocativo del passato, che sancirà l’avvio di un nuovo modo di pensare e di fare la tradizione – si apprende dalla nota stampa. I nostri ragazzi, i nostri concittadini e i turisti impareranno a conoscere non solo gli strumenti agricoli del passato, ma anche le nuove tecnologie del presente, impiegate nel primo settore – si apprende dalla nota stampa. Avremo modo di toccare con mano tutte le varie evoluzioni del rapporto diretto con il territorio, che ci sono state nel corso della storia, dalla barca sul lago, ai mezzi meccanici, fino alle tecnologie dei droni”. Le prossime mete saranno la creazione della Ricetta tipica e la realizzazione di un originalissimo aperitivo ‘marso’, in grado di coniugare le esclusività agroalimentari del territorio marsicano con le tecniche più moderne di degustazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune di Avezzano coinvolgerà anche tutte le altre municipalità della Marsica, attraverso la futura organizzazione di una riunione operativa – si apprende dal portale web ufficiale.

