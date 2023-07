Avezzano, Itinerari di gusto, tre notti bianche ad Avezzano tra sentieri e sapori. Domani 26 luglio la prima serata

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Oltre 50 attività commerciali unite per rendere sempre più vivo il centro della città tra arte, musica e shopping. Chiuse al traffico diverse strade centrali – aggiunge la nota pubblicata. Durante gli show, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Cristian Marchionni La magia dell’estate di Avezzano entra nel pieno tra musica, arte e shopping lungo le vie del centro – Tre Notti bianche, annunciate già nel cartellone di eventi #ViviAvezzano2023, che uniscono oltre cinquanta attività commerciali tra locali e negozi per rendere ancor più vivo e attraente il centro città. La prima si svolgerà domani, mercoledì 26 luglio e poi ancora il 9 agosto con la partecipazione di numerose cantine vinicole del territorio e infine il 15 settembre per chiudere la stagione di eventi estivi. Un’idea promossa da Confesercenti, sotto la direzione di Bruno Panetta, responsabile Fismo, condivisa anche dalle altre associazioni di categoria e sposata dall’Amministrazione Di Pangrazio, con la collaborazione attiva di tutti i locali, coordinati da Giovanna Favoriti. Tre serate con punti di musica live, dj set e negozi aperti – precisa la nota online. Il primo appuntamento è previsto per domani, 26 luglio con un programma ricco di artisti del territorio e con due fasce orarie: una per le band che suoneranno a partire dalle 21 e l’altra per i dj set che inizieranno alle 23. Per i gruppi musicali, protagonisti di domani saranno: Lorenzo Lanciotti, Antonio Graziani, La Banda della Stradella, Francesco Torge, Antonella Nenni, Fabio Orfanelli Italian Swing Quartett e Domenico Paris che si esibiranno nei vari punti allestiti nei pressi dei locali che hanno aderito al progetto – recita il testo pubblicato online. Poi ancora, nella seconda parte della serata, quattro punti di dj set che concluderanno questo primo appuntamento fino a tarda notte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle 22, tutti gli show saranno interrotti per osservare un minuto di silenzio per ricordare Cristian Marchionni, caro a tutta la comunità di Avezzano e scomparso tragicamente lo scorso sabato – recita il testo pubblicato online. “Tre notti di luci, colori, arte e spettacolo”, commenta l’assessore Pierluigi Di Stefano, “un grande risultato da parte dei commercianti essersi uniti per il bene della città. L’amministrazione non poteva non contribuire alla realizzazione di questo evento che mi auguro sia un crescendo in tutte e tre le serate con il coinvolgimento di tutti i cittadini e degli artisti locali”, conclude, “un modo per fare del bene ad Avezzano, contribuire alla sua crescita e rendere ancora più ricco il nostro cartellone di eventi estivi”. Per la realizzazione dell’evento di domani è prevista la chiusura al traffico di alcune strade dalle ore 18, 30; via Cataldi, dall’incrocio con via N.Sauro fino a via Amendola, via Amendola fino all’incrocio con via Veneto; Via Veneto dall’incrocio con via Corradini sino a Via Valeri; via Trento a partire dall’incrocio con via A. Diaz. Chiuso al traffico anche il tratto di via Corradini che arriva a via Pagani, Corso della libertà fino a via Valeri e il tratto di via Monte Grappa da via Bagnoli a via Valeri.

