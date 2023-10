Avezzano, La collegiata di San Bartolomeo diventa un annullo filatelico: la piazza-memoria degli avezzanesi celebrata anche da Poste Italiane

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Il sindaco Di Pangrazio: “Il 30 ottobre 2023 rimarrà la data-simbolo dell’identità ricostruita di Avezzano grazie anche a Poste Italiane”. Il monumento commemorativo del terremoto del 1915 – realizzato dal Genio Civile in occasione del cinquantenario sulla base del campanile antico – nel bozzetto dell’annullo filatelico speciale ideato da Poste Italiane, viene immortalato assieme ad una data che resterà per sempre negli annali della storia della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Il 30 ottobre 2023 sarà il giorno in cui la città si riapproprierà definitivamente della sua piazza riqualificata, dedicata al santo Patrono – aggiunge testualmente l’articolo online. Passato, presente e futuro del capoluogo marsicano, ricostruito dopo il tremendo sisma con passione, sacrificio e speranza, vengono celebrati anche da Poste – Per l’occasione, la società leader nella corrispondenza attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, con la dicitura «INAUGURAZIONE PIAZZA SAN BARTOLOMEO», richiesto dal Comune – si apprende dalla nota stampa. È il sindaco Giovanni Di Pangrazio a raccontare, anche con una nota di emozione, l’iniziativa che fa parte di un ventaglio molto più ampio di tante altre ‘chicche’ in programma per lunedì prossimo, giornata inaugurale dedicata all’identità ricostruita – viene evidenziato sul sito web. “Piazza San Bartolomeo, anello di congiunzione tra l’Avezzano pre sisma e l’Avezzano post sisma, è il cuore storico di questa città. – afferma – L’emozione è quella di aver ritrovato, dopo tanto cercare, un luogo dell’infanzia, con le sue vibrazioni e i suoi ricordi incastonati tra le pietre antiche – si apprende dalla nota stampa. Il terremoto ha colpito al cuore l’intera Marsica ed ha, in qualche modo, forgiato l’identità di allora e l’identità di adesso – recita il testo pubblicato online. La Collegiata di San Bartolomeo, grazie al nostro impegno costante e ai lavori di riqualificazione programmati e portati a termine come obiettivo di mandato, tornerà ad essere, da lunedì in poi, un luogo di aggregazione, crescita sociale e scambio culturale – si apprende dalla nota stampa. Quest’area, fortemente identitaria e completamente riqualificata, presenta il volto di ieri, ma ha occhi del tutto nuovi – aggiunge la nota pubblicata. Attorno alla piazza, potranno svilupparsi anche nuove attività commerciali e socio-culturali – precisa la nota online. Ringrazio Poste Italiane per aver scelto di essere partner del nostro Comune in questo percorso di riscoperta urbana e di rispetto archeologico”. Il 30 di ottobre, infatti, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 11 alle 16, in Piazza San Bartolomeo, Nell’ambito dell’evento, sarà inoltre presentata la cartolina realizzata per l’occasione, raffigurante Piazza San Bartolomeo dopo i lavori di rifacimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla cerimonia di presentazione, oltre a tutti gli amministratori del territorio, al progettista e ai referenti della Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per Poste Italiane parteciperà Daniele Evangelisti, direttore della Filiale provinciale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Lo speciale annullo, infine, resterà disponibile per i sessanta giorni successivi all’evento presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Avezzano Centro (via Cavalieri Vittorio Veneto) per soddisfare le richieste di bollatura – si legge sul sito web ufficiale. Terminato il periodo di utilizzo, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico postale e verrà esposto presso il Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni – I giornalisti sono invitati a partecipare, in allegato il programma della giornata e l’immagine dell’annullo filatelico – aggiunge testualmente l’articolo online.

