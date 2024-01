Avezzano, La grande lirica canta per la ricerca ad Avezzano: appuntamento al Castello Orsini con il ‘Concerto per l’Epifania’

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

L’amministrazione comunale lancia l’iniziativa: tre borse di studio verranno finanziate per i cantanti più bravi che si esibiranno domani sera – si legge sul sito web ufficiale. A scegliere i vincitori, saranno gli stessi spettatori – precisa il comunicato. Di Pangrazio: “Premieremo il talento e, al contempo, sosterremo la ricerca” Le straordinarie voci della lirica dell’Accademia “Adalo Donata D’Annunzio Lombardi” si esibiranno, domani sera, per la beneficenza, tra le prestigiose mura del Castello Orsini di Avezzano, da sempre luogo della cultura nazionale ed internazionale e punto di riferimento per messaggi e iniziative a scopo sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La prima edizione del “Concerto di Beneficenza per l’Epifania” – organizzato dal Comune in stretta sinergia con il soprano di fama internazionale Donata D’Annunzio Lombardi – rappresenterà molto di più di un viaggio iconico tra i brani che hanno fatto la storia musicale e cantautorale del nostro Paese nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà un evento nel segno della ricerca e della solidarietà: il ricavato della serata, infatti, (il contributo minimo per l’acquisto di un biglietto sarà di 10 euro a persona) verrà devoluto totalmente allo studio e alla cura del Disordine da Deficit CDKL5, ovvero una rara malattia neurologica di origine genetica che può colpire i bambini subito dopo la loro nascita e che può privarli del linguaggio – riporta testualmente l’articolo online. Il soprano Lombardi ha radici avezzanesi e, dopo aver raggiunto mete eccellenti e aver calcato palcoscenici di altissimo livello, ha scelto di nuovo la Marsica per unire il bello della musica al bene della ricerca – si apprende dal portale web ufficiale. A partire dalle ore 18, quindi, sul prestigioso palco del Castello Orsini, si esibiranno gli allievi dell’Accademia “Adalo Donata D’Annunzio Lombardi – Scuola di Alto perfezionamento vocale”. La direttrice dell’Accademia, sensibile da sempre alla causa della beneficenza, ha voluto donare alla città questo “gioiello” del bel canto, ricco di virtuosismi e di voci giovani e talentuose, provenienti da tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, dal canto suo, assieme a tutta la sua squadra amministrativa, ha voluto fare anche di più, decidendo di erogare tre borse di studio – finanziate dall’Ente – che andranno ad incentivare la carriera di tre giovani artisti, scelti domani sera dallo stesso pubblico presente in sala – Saranno, cioè, gli spettatori a decretare i tre cantanti d’opera vincitori delle borse di studio, compilando, durante le esibizioni, un’apposita scheda che verrà consegnata all’ingresso del Castello – recita il testo pubblicato online. I biglietti sono ancora disponibili presso il ristorante Il Simposio e presso il botteghino sito lungo Corso della Libertà (fino alle ore 19 e 30 di stasera). Potranno essere acquistati anche domani sera, direttamente al Castello, prima dell’inizio della serata, dalle ore 17 e 30.

