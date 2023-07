Avezzano, L’assessore Dominici subito a lavoro per le aree verdi della Città

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Verde urbano, si è messa subito al lavoro Antonietta Dominici, nuovo assessore del comune di Avezzano per una verifica “sul campo” delle attività di manutenzione di aiuole, parchi, viali e una riprogrammazione di quelle necessarie – si apprende dalla nota stampa. Al centro dei primi giorni di azione amministrativa il confronto organizzativo con le ditte incaricate per la pianificazione degli interventi più urgenti. Le alte temperature di questi giorni hanno, infatti, fatto da contraltare al mese precedente, così piovoso da ostacolare o rallentare alcune opere di manutenzione e ora è necessario un super lavoro alle ditte per recuperare, proprio nel periodo in cui le temperature si sono bruscamente innalzate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Così la Dominici, appena nominata in giunta, ha voluto fare il punto sulle zone verdi per verificare l’efficacia degli impianti e pianificare al meglio i prossimi, urgenti, lavori mettendo mano anche strutture di irrigazione che hanno dato manifestato alcune problematiche tecniche – si apprende dalla nota stampa. “L’intervento più importante – spiega la Dominici -ha riguardato proprio l’impianto di irrigazione di Piazza Torlonia che risultava non perfettamente funzionante a causa di un’errata manutenzione precedente e che necessita di azioni quotidiane di verifica – si apprende dal portale web ufficiale. Da circa dieci giorni è tornato in linea con le necessità e, comunque, la struttura sarà controllata, giornalmente e fino alla fine dell’estate, per garantire il corretto funzionamento”. Lavoro diverso per altre aree come quella della Pineta e alcune strade di collegamento, in cui non sono naturalmente previsti interventi di irrigazione ma di sfalcio dell’erba – viene evidenziato sul sito web. Anche su questi – ha spiegato la Dominici – stiamo accelerando per contenere l’impatto delle temperature elevate”. “Ho voluto cominciare proprio dal verde pubblico – conclude l’assessore – per una verifica a 360 gradi della condizione esistente che andrà, da subito, nei termini di una buona sinergia con le realtà che stanno già operando e delle quali ho pensato di saggiare direttamente il lavoro – Poi vedremo se e come attuare scelte di medio – lungo periodo nella gestione ma, certamente, il verde pubblico ha un ruolo significativo nella qualità della vita di tutti noi e deve essere in cima alla lista delle attenzioni quotidiane dell’amministrazione”

