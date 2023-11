Avezzano, Marsicaland e corso di laurea in agricoltura sostenibile. Il Prof. Stagnari di Unite: “La marsica fa bene a scommettere sulla terra”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“La marsica fa bene a scommettere sulla terra” a pochi giorni dall’ inaugurazione di Marsicaland, il Festival dell’Agroalimentare che partirà in questo fine settimana, è il Professore Fabio Stagnari coordinatore del corso di laurea professionalizzante in “Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Orto-frutticole di Qualità” dell’Università di Teramo, a mettere l’accento sul valore dell’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. “Giusta – dice Stagnari- l’ambizione di trasformarlo in un vero e proprio EXPO per mettere insieme le realtà produttive e far conoscere, ancor di più, le eccellenze del territorio che poi diventano caratterizzanti la stessa identità percepita all’esterno – Mi piace pensare alla possibilità di un vero gioco di squadra con quello che stiamo facendo sul fronte della formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anche lì, i temi dell’eccellenza e dell’innovazione sono già fondamentali e lo saranno ancora di più nel prossimo futuro”. Il riferimento, naturalmente, è al percorso formativo attivato l’anno scorso rispetto al quale il prof. Stagnari ribadisce l’appello rivolto particolarmente ai neodiplomati a cogliere l’opportunità di iscriversi “per diventare figure di riferimento del settore primario, un settore ormai riconosciuto a livello internazionale che svolge un ruolo strategico per la sopravvivenza dell’umanità” – chi fosse interessato può contattare l’ateneo al numero 0861 266907 oppure agli indirizzi didatticabioscienze@unite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it; orientabioscienze@unite – si apprende dalla nota stampa. it “La FAO – continua Stagnari- indica la necessità di raddoppiare la produzione complessiva di derrate alimentari entro il 2050 attraverso l’incremento delle rese unitarie ma con mezzi non impattanti sull’ambiente – Con la riforma della PAC post 2020, e attraverso il “Farm to Fork” (FtoF) e la “Strategia sulla Biodiversità” (SB) nell’ambito del new green deal, l’UE si pone ambiziosi obiettivi di trasformazione del settore agricolo, e di conseguenza quello orticolo nel segno della sostenibilità e della salvaguardia delle risorse naturali che implicano ampie e profonde ripercussioni sugli operatori del settore – si apprende dalla nota stampa. Al tempo stesso la rivoluzione digitale sta avendo un ruolo nel settore primario che richiede competenze aggiornate ma caratterizzerà anche la concorrenza tra territori e aree del mondo”. Così, mentre fervono i preparativi per la due giorni di sabato e domenica, arriva il plauso per il cartellone predisposto dagli organizzatori che vedrà protagonista la marsica con eventi già messi in agenda da qui a maggio “appuntamenti – sottolinea il docente teramano – di alto livello e capaci di richiamare un vasto pubblico”. L’Università di Teramo gioca un ruolo di primo piano con il Corso di Laurea in Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Orto-frutticole di Qualità, finalizzato all’inserimento immediato nel modo del lavoro ma è importante che le opportunità siano colte al volo – riporta testualmente l’articolo online. “Sia quelle formative, – conclude Stagnari – sia quelle di un evento vetrina che offrirà un’occasione unica di visibilità ad Avezzano e alla marsica”.

